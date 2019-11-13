إصدار شهادة تأهيل بيئي لإنشاء مردم جديد للنفايات بمكة المكرمة

حسين العلي(صدى):

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة شهادة تأهيل بيئي لإنشاء مردم جديد للنفايات بمكة المكرمة، بمساحة أكثر من سبعة مليون متر مربع تحت إشراف الإدارة العامة للنظافة، حيث جاء هذا المشروع بتوجيه من معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص وبمتابعة لجنة مشكلة من عدة جهات ذات العلاقة، وذلك نظراً للتمدد العمراني والزيادة في نواتج الاستهلاك البشري للمواد والمُخلفات.

ويقع مردم النفايات الجديد خارج النطاق العمراني لمدينة مكة المكرمة ، ويبعد عن المردم الحالي للنفايات مسافة أكثر من 15 كم، حيث تم الإنتهاء من جميع التصاميم الهندسية الخاصة بجميع مراحل العمل وتم مراعاة بُعد المخططات السكنية عن موقع المردم الجديد، إضافة إلى التوجهات الحالية و التطويرية لقطاع النفايات من خلال إعادة تدوير النفايات والإستفادة من النفايات البلدية الصلبة .