الأرصاد: هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة والباحة

المدينة المنورة(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, تشمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة, وأتربة مثارة, تتضمن تأُثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية, وتساقط البرَد, وذلك على محافظات العيص, والمهد, وبدر, ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.

وبيّنت أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله – من الساعة الـ 11 صباحاً, وتستمر حتى الـ 8 مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.