«العمل» تقترب من إصدار شهادات مهنية مختصة

علي القحطاني(صدى):

تقترب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من إصدار شهادة الفحص المهني للشركات وذلك اعتبارا من شهر ديسمبر لعام 2020، إذ سيقتصر العمل في القطاع الخاص على مالكي الشهادة.

وفي السياق نفسه، تدشن الوزارة المرحلة الأولى من برنامج ” الفحص المهني ” لحرفتي الكهرباء والسباكة اختياريا في شهر ديسمبر القادم وتستمر لمدة 12 شهرا، بينما أوضح مدير برنامج الفحص المهني بوزارة العمل نايف العمير، إن البرنامج يهدف للتحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات اللازمة لتأدية مهنته.

وأشار ” العمير ” إلى أن ذلك عبر اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه، قائلًا أن الأهداف الاستراتيجية تكمن في رفع مستوى جودة الخدمات في سوق العمل، وضمان عدم تدفق عمالة غير ماهرة لسوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومتابعة إسهامات الفحص المهني في تحسين مهارات القوة العاملة.