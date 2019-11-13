تطبيق لائحة الأجرة الجديدة على التاكسي والليموزين قريبا

حمود العنزي(صدى):

تعتزم هيئة النقل العام تطبيق لائحة الأجرة الجديدة قريباً ، والتي سيكون من ضمنها أنشطة التاكسي والليموزين ، وذلك بهدف تنظيم القطاع .

جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس الهيئة لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي خلال حفل تكريم السائقات المواطنات اللاتي حصلن على رخصة القيادة مؤخراً ضمن مبادرة “مسارك ” لتمكين المرأة من القيادة .

وأكد “السهلي ” أن الهيئة تعمل مع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لرفع نسبة توطين الوظائف بالقطاع ، مشيراً إلى ارتفاع نسبة التوطين في النقل التشاركي وتوجيه المركبات إلى 96 % .