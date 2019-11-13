منقذ سباحة يتحرش بطفلين مستغلا عمله

أبوظبي(صدى):

أحيل منقذ سباحة آسيوي إلى محكمة الجنايات في دبي، لتحرشه بطفلين شقيقين خليجيين، في حوض السباحة.

وكان الشقيق الأكبر أخبر والدته بأن المتهم تحرش به وأخيه أكثر من مرة، فبادرت الأم بفتح بلاغ ضد المتهم.

ومن جانبه نفى المنقذ التهم الموجهة إليه زاعما أنه يعمل منقذ في المجمع السكني، ومن طبيعة عمله تعليم الأطفال السباحة كنوع من المساعدة، مشيراً إلى أنه يلمس أجسادهم عن طريق الخطأ.

فيما أفاد الطفل المجني عليه إنه كان في المسبح ونزل المتهم وطلب منه الحضور إلى المنطقة العميقة لتعليمه السباحة، وحين وصل إليه أنزل ملابسه، فسأله عن سبب قيامه بذلك فضحك.