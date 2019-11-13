فنانة كويتية تطلب مساعدة الشيخ صباح الأحمد لإثبات نسب ابنتها

خالد الظفيري(صدى):

لجأت الفنانة الكويتية غدير الفهد، إلى طلب مساعدة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتتمكن من إثبات نسب ابنتها، حيث يرفض والدها الاعتراف بها.

وأوضحت غدير الفهد أنها لا زالت على ذمة كويتي وفقًا للمحكمة الفنلندية، ولديها منه ابنة لكنه لا يعترف بها ويرفض أن يساعدها في استخراج أوراق خاصة بها.

وأشارت إلى أن والد ابنتها يتعامل بـ الواسطة، ولا يتم ضبطه وإحضاره وفق المحكمة التي منعته من السفر ولكنه يتنقل كما يريد دون حسيب.