محاكمة مدير هتك عرض موظفة أكثر من مرة

أبو ظبي(صدى):

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مدير سلسلة مقاهٍ معروفة عربي الجنسية، بتهمة التحرش بموظفة آسيوية وهتك العرض بالإكراه.

وأوضحت المجني عليها، أن المتهم دأب على التحرش بها أكثر من مرة لكنها لم تبلغ أحد خوفًا من طردها، لافتة إلى أنه في المرة الأخيرة لمس مناطق حساسة من جسدها، فلم تتحمل تصرفاته، وأبلغت مديرة إدارة الموارد البشرية.

وأشارت إلى أنها عانت حالة نفسية سيئة بسبب تصرفات ذلك الشخص، لكنها كانت خائفة منه لأنها موظفة جديدة في العمل، وكان يهددها دائماً بأنه سيطردها إذا اشتكت.