جانين آنيز صاحبة الـ 52 عامًا رئيسة انتقالية لبوليفيا

وكالات(صدى):

أعلنت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ البوليفي جانين آنيز نفسها رئيسة انتقالية للبلاد خلال انعقاد جلسة للكونجرس لم يكتمل فيها النصاب القانوني.

وتم استدعاء النواب إلى جلسة للمصادقة على استقالة الرئيس ايفو موراليس وتأكيد تعيين آنيز البالغة 52 عاما رئيسة انتقالية.

وآنيز مخولة وفق دستور بوليفيا لتولي الرئاسة بعد نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس الذين استقالوا جميعا مع موراليس.

وأحدثت الاستقالات الجماعية فراغا في السلطة بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية والعنيفة التي تلت انتخاب موراليس لولاية رئاسية رابعة.