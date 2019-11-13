آخر التطورات في واقعة الهجوم على فرقة استعراضية بحديقة الملك عبدالله

عادل الحربي(صدى):

على خلفية تعرض فرقة استعراضية للهجوم من قبل وافد، على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزير بحي الملز، أوضح شهود عيان تفاصيل اللحظات الأولى للهجوم.

وبينوا أن الجاني لحظة تنفيذ جريمته كان يحمل حقيبة صغيرة سارع بإلقائها على المسرح عند صعوده ثم أخرج سكينا موجهًا الطعنات إلى رجلين وامرأة قبل أن يتدخل أحد العاملين لدفعه وإسقاطه لتسهيل خروج أعضاء الفرقة.

وتواصل الأجهزة الأمنية في الرياض التحقيقات مع المتهم لكشف دوافعه، وما إذا كان على صلة بالتنظيمات الإرهابية ومدى تورط آخرين معه في فعلته.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم يعمل في مجال المقاولات كعامل معماري على كفالة إحدى المؤسسات الخاصة.

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