العزاب في المرتبة الثانية بقائمة ممارسة الرياضة بالمملكة..والأرامل يتذيلونها

علي القحطاني(صدى):

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن 30.40 % من المتزوجين السعوديين يمارسون الرياضة، وبلغت نسبة الذكور منهم 25.37 %، مقابل 9.04 % من الإناث.

وجاء العزاب في المرتبة الثانية في ممارسة الرياضية بنسبة 47.83 % من إجمالي ممارسة الرياضة على مستوى المملكة.

فيما حل المطلقون في المرتبة الثالثة في ممارسة الرياضة بنسبة 1.17 % وبلغت نسبة الذكور منهم 0.47 %، مقابل 0.55 % من الإناث.

وتذيل الأرامل قائمة الترتيب بنسبة 0.64 %، وبلغت نسبة السعوديين منهم 0.52 %، وبلغت نسبة الذكور منهم 0.06 %، مقابل 0.46 % من الإناث.