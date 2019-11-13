راكيتيتش ينفجر: أشعر بالحزن لقد أخذوا مني الكرة !

نواف السالم(صدى):

خرج أخيرا اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيش عن غضبه معربًا عن شعوره بالحزن الشديد لاستبعاده من مبارايات برشلونة.

وقال راكيتيتش في مقابلة مع برنامج ” Universo Valdano “ : ” لقد أخذوا الكرة وأنا حزين “.

وابتعد لاعب وسط إشبيلية السابق عن تشكيلة المدير الفني إرنستو فالفيردي هذا الموسم لكنه يصر على الأداء بقوة في التدريبات للعودة للمباريات مجددًا.

وأضاف: أنا أفهم وأحترم قرارات المدرب أو النادي أو أي شيء، لقد قدمت الكثير في هذه السنوات الخمس التي أمضيتها في برشلونة وأريد الاستمرار، عمري 31 عامًا وليس 38، وأشعر أنني في أفضل حالاتي.

وتابع : ماذا ستشعر ابنتي الصغيرة عندما يتم أخذ لعبة منها؟ تحزن، أشعر بنفس الشعور؛ لقد أخذوا الكرة مني وأشعر بالحزن.

وأضاف راكيتيتش في المقابلة: أحب أن أبدي مشاعري، عندما أضطر إلى البكاء لا توجد مشكلة في ذلك. عندما يتعين علي الاحتفال فإنني أحتفل.