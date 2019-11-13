ضبط مواطن بحوزته مسكر وحبوب مخدرة في الليث

نايف السالم(صدى):

ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق، القبض على مواطن كان يقود سيارته، وعُثر بداخلها على قارورة مسكر وحبوب كبتاجون المخدر ومبلغ مالي مجهول المصدر.

واشتبهت الجهات الأمنية بأمن الطرق، في المركبة وهي من نوع كيا كان يقودها مواطن، وبعد استيقافه عثر بحوزته على قارورة 330 ملليتر تحتوي على مادة المسكر وعدد حبتين كبتاجون المخدر، ومبلغ مالي يقدر بـ50 ألف ريال، و سلاح من نوع مسدس وعدد 11 طلقة حية.

واتخذت الجهات الأمنية، الإجراءات اللازمة حيث تم إعداد محضر وتوثيق المضبوطات، وتسليمه إلى شرطة الليث.