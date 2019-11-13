شاهد.. سيدة أنفها يواصل النمو بعد عملية « تصغير »

واشنطن(صدى):

تعرضت سيدة أمريكية لحالة نادرة بعد أن أجرت عملية تجميلية لتصغير الأنف؛ حيث اكتشفت نمو أنفها بشكل مستمر بعد بعد ثمانية أعوام من خضوعها للعملية.

وقالت السيددة وهي أم لثلاثة بنات وتعيش في الولايات المتحدة ، أنها أجرت قبل ثمانية أعوام جراحتين لتصحيح أنفها، ثم لاحظت مؤخرًا أن أنفها بدأ في التدوير والتضخم المستمر مع الشعور بألم.

وقال الطبيب عندما ذهبت إليه إنه قد يكون ورمًا حميدًا أو خبيثًا في الأوعية الدموية.

ووضع الطبيب المعالج خطة لعلاج السيدة الأمريكية تنطوي على فحصها البدني باستمرار، لمعرفة ما يحدث مع أنفها وكيف ينمو.

ومازال الأطباء لا يعلمون إذا ما كانت أصابتها عبارة عن عدوى أو التهابات في الأنسجة، أو ورم تحت الجلد، أو تكون حالتها غير قابلة للتشخيص والعلاج.