وفاة رئيس الجهاز العسكري السابق بوزارة الحرس الوطني الفريق ابن زعير
انتقل إلى رحمة الله تعالى، الفريق سليمان بن محمد بن زعير خارج المملكة، وذلك أمس الثلاثاء.
ومن المقرر أن تقام صلاة الميت عليه بعد صلاة العصرغداً الأربعاء في جامع الملك خالد بأم الحمام .
يشار إلى أن الفريق سليمان بن محمد بن فهد بن زعير (رئيس الهيئة العامة للشؤون العسكرية) كان قد أُحيل إلى التقاعد في عام 1433.
و صحيفة « صدى » إذ تنعي أسرة المغفور له بإذن الله، فإنها تعرب عن حزنها على فقدانه وتقدم لهم واجب العزاء والمواساة، سائلين المولى أن يتغمده برحمته.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 4028 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44398 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يرحمه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86895 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..