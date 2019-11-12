ورشة عمل للتعريف بتقنيات البناء في الكلية التقنية

بدر الحارثي(صدى):

تنظم مبادرة تحفيز تقنية البناء اليوم الخميس ٢٠١٩/١١/١٤ ورشة عمل للتعريف بتقنية البناء وأنواها، ومزايا هذه التقنيات، وذلك في مقر الكلية التقنية بالرياض.

والورشة هي الثالثة ضمن مساعي المبادرة التشاركية لرفع الوعي بتقنيات البناء لدى جيل المستقبل من المهندسين والمعماريين، وتنمية قدراتهم المعرفية بتقنيات البناء بما يتيح لهم نقل ونشر التقنية، والتعريف بها مما يساهم في تأهيلهم لمسيرتهم المهنية.

وتتضمن الورشة عدة محاور، هي: التعريف بأنواع التقنيات، ومزايا كل تقنية من التقنيات المعتمدة، والحلول التي تقدمها تقنيات البناء في مشاريع الإسكان، وعرض مشاريع نفِّذت بتقنيات البناء.