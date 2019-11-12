ليفربول يبدأ صراع الميركاتو الشيتوي مبكرًا

ماجد محمد(صدى):

دخل مدرب ليفربول يورغن كلوب في سباق الميركاتو الشتوي 2020 مبكرًا حيث بدأ بالفعل في وضع خطته لدعم فريقه، واقترب من إنهاء أولى صفقاته.

واستقر المدرب الألماني على ضرورة تدعيم خط هجوم فريقه، فينوي ليفربول على التعاقد مع الدولي الإسكتلندي ريان فرايسر جناح فريق بورنموث الإنجليزي، في الميركاتو الشتوي المقبل، وفقًا لصحيفة ميرور.

وأنهى فرايسر الموسم الماضي للبريمييرليغ وفي رصيده 14 تمريرة حاسمة، احتل بها المركز الثاني خلف البلجيكي إيدن هازارد نجم تشيلسي السابق وريال مدريد حاليًا، في سباق الأكثر صناعة للأهداف.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن ليفربول يتصدر سباق التعاقد مع اللاعب، مع إمكانية انتقال هاري ويلسون جناح الريدز الشاب إلى بورنموث على سبيل الإعارة كجزء من الصفقة.

وينتهي عقد ريان فرايسر نهاية الموسم الجاري، ما يعني أن إدارة بورنموث ستُضطر لبيعه في يناير المقبل، تجنبًا لرحيله مجانًا في الميركاتو الصيفي.

ويتواجد أيضا في اهتمامات ليفربول لتدعيم مركز الجناح خلال الميركاتو الشتوي، الهولندي كوينسي بروميس لاعب فريق أياكس.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ الإنجليزية، إن ما يقدمه بروميس منذ بداية الموسم وضعه على رادار فريقي ليفربول وآرسنال.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية: إن اهتمام مسؤولي ليفربول بالتعاقد مع كوينسي بروميس ليس جديدًا.

ويرى المدرب الألماني أن قدرات بروميس التهديفية ستشعل المنافسة بينه وبين الثلاثي: فيرمينيو، وساديو ماني، ومحمد صلاح.

ويسعي يورغن كلوب إلى إيجاد بديل للاعب الوسط أدم لالانا والذي يستعد للرحيل عن الريدز في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020.

وفي هذا الصدد قالت تقارير صحفية نرويجية إن نادي ليفربول الإنجليزي يهتم بالتعاقد مع ساندر بيرغ، لاعب نادي جينك البلجيكي.