بومبيو غاضب من قمع المتظاهرين في العراق

واشنطن(صدى):

أعرب وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، عن غضبه لقمع الحكومة العراقية للمحتجين في الشوارع باستخدام القوة.

وأوصل بومبيو غضبه لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في مكالمة هاتفيه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في بيان: لوزير مايك بومبيو تحدث مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وأكد أن المظاهرات السلمية هي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، عبد المهدي لاتخاذ خطوات فورية لمعالجة المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الإصلاحات ومعالجة الفساد.