حقيقة وفاة فريق أخباري أثناء تصويرهم للأمطار في ينبع
أوضحت الهيئة العامة لمكافحة الإشاعات، اليوم الثلاثاء، حقيقة مايتداول مجدداً عن وفاة فريق أخباري أثناء تصويرهم للأمطار في ينبع بصاعقة رعدية.
وقالت الهيئة : مايتداول مجدداً عن وفاة فريق أخباري أثناء تصويرهم للأمطار في ينبع بصاعقة رعدية غير صحيح.
وأضافت : والفيديو الحقيقي لتعرض عمال من الجنسية المصرية بصعق كهربائي بعد إنفجار محول أثناء صيانته في منطقة سلوى بالكويت.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86895 ] نشر منذ 28 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل .. على كل كذاب اشر ..