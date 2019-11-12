حقيقة وفاة فريق أخباري أثناء تصويرهم للأمطار في ينبع

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة لمكافحة الإشاعات، اليوم الثلاثاء، حقيقة مايتداول مجدداً عن وفاة فريق أخباري أثناء تصويرهم للأمطار في ينبع بصاعقة رعدية.

وقالت الهيئة : مايتداول مجدداً عن وفاة فريق أخباري أثناء تصويرهم للأمطار في ينبع بصاعقة رعدية غير صحيح.

وأضافت : والفيديو الحقيقي لتعرض عمال من الجنسية المصرية بصعق كهربائي بعد إنفجار محول أثناء صيانته في منطقة سلوى بالكويت.