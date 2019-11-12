مجلس هيئة تطوير منطقة عسير يعقد اجتماعه الأول للعام الحالي

محمد بن طحيطح(صدى):

عقد مجلس هيئة تطوير منطقة عسير اليوم الثلاثاء اجتماعه الأول للعام الحالي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة رئيس مجلس الهيئة؛ بحضور أعضاء المجلس؛ وتضمن الاجتماع عدد من المحاور أبرزها متابعة ما تم حيال قرارات اجتماع مجلس الهيئة الثالث للعام المنصرم، و منها سير العمل في المرحلة التأسيسية للهيئة، وأعمال الهيئة في مشروع إعداد الرؤية؛ والتوجه الاستراتيجي؛ ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي، بالإضافة إلى استعراض مشروع تطوير وسط أبها (الوادي) التابع لصندوق الاستثمارات العامة، ومتابعة أعمال المشاريع الاساسية بمنطقة عسير، وخطة الهيئة للعام 2020 وميزانيتها لاستكمال أعمال التأسيس، إضافة الى آلية ترشيح عدد من الأهالي لعضوية مجلس هيئة تطوير منطقة عسير.

وفي نهاية الاجتماع قدم سمو رئيس مجلس هيئة تطوير عسير شكره و تقديره لجهود الهيئة وأعضاءها متمنياً لهم المزيد من التوفيق و النجاح لكل ما من شأنه الارتقاء بمنطقة عسير في كافة المجالات.