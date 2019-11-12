شاهد.. كريم بنزيما يستخدم « الحجامة » لاستعادة صحته البدنية

ماجد محمد(صدى):

خضع نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما إلى العلاج بالحجامة؛ مستغلا فترة التوقف الدولية واستمرار غيابه عن منتخب بلاده لأسباب انضباطية.

ونشر اللاعب الفرنسي صورا له خلال علاجه بالحجامه، مُحدثًا جدلًا ودهشة ؛ فيوجد الكثير من جمهوره لا يعلم شيء عن هذه الطريقة المنتشرة في الشرق الأوسط.

وهذه الطريقة من العلاج يمكن أن تنتج عنها فوائد عديدة في الجسم ويخضع لها العديد من الرياضيين لتقليل العديد من آلام العضلات أو الانقباضات المحتملة.

وبنزيما أحدث رياضي يستخدم هذه التقنية في العلاج ونشر ذلك على إنستجرام.

وتشهد الفترة الحالية تألق في أداء اللاعب الفرنسي؛ حيث يواصل ا صدارته لهدافي ريال مدريد والليغا حيث سجل هدفين ليواصل ريال مدريد تألقه ويفوز بأربعة أهداف نظيفة على إيبار بعد عرض مثير في الشوط الأول بالليغا يوم السبت الماضي.