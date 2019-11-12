بعد إعلان إصابته بـ«البهاق».. رامي جمال يفاجيء جمهوره بقرار جديد

القاهرة(صدى):

أعلن المطرب رامي جمال عن تراجعه عن قرار الاعتزال بعد إعلان إصابته بـ البهاق الأيام الأخيرة.

وجاء ذلك في ظل تعاطف كبير لمسه من أصدقائه المقربين أو آخرين في الوسط الفني بعد إعلان مرضه .

وقال جمال في منشور عبر حسابيه على ” تويتر” و ” انستجرام” ، إن وقوف الجميع بجانبه جعله يتغلب على الصورة المظلمة التي تمكنت منه.

ودافع المطرب المصري عن تهمة أن يكون قد أعلن إصابته بهذا المرض لكسب تعاطف جماهيري.

وأعلن عن التحضيرات الخاصة بألبومه الجديد، وطالب بتأجيل استضافته في وسائل الإعلام بعد طرح الألبوم.