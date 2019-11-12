مجموعة الفوزان تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات الفوزان القابضة، المتخصصة بمجالات التجزئة والتصنيع والعقارات والتجارة، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين.

وقالت إن الوظائف على مسمى “أخصائي دعم تقنية المعلومات”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأضافت أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــا) .