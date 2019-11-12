لأول مرة.. الفنان «عبدالله بالخير» يكشف أسباب عزوفه عن الزواج (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أوضح الفنان الإماراتي “ عبدالله بالخير ” ، اليوم الثلاثاء، الأسباب التي جعلته عازفًا عن الزواج حتى الآن.

وقال الفنان خلال مداخلة عبر برنامج “معالي المواطن”، إن الإنسان مبرمج والحياة تبدأ بأنه يولد ويدرس ثم يعمل ويتزوج ثم ينجب أطفال ويمرض ويموت.

وأضاف “ يجب أن تكون متميز ومختلف وتبحث عن الحب، أحيانًا تشعر أن الناس تزوجوا لضغوط الوالدين، أو المجتمع أو الظروف، كل هذه المواصفات بعد فترة تؤدي للانفصال “.

وتابع “ بالخير ” أن عالم النفس “ ماسلو ” حدد أربعة أنواع للزواج، أولها (الزواج الممتلئ)؛ وهذا النوع من الزواج متكامل في كل شيء، سعادة وانسجام تام ومتوافر فيه كل الوسائل، والحب متبادل، و(الزواج السعيد) وهو كل زواج يكاد يكون عادي، لكن ما فيه متعة ولا امتلاء.

وأوضح “ بالخير ” أن الزواج الثالث هو النوع (المحايد) يعني الأهل زوجوه ويقولون له في المستقبل تحبها، أما الرابع وهو (الزواج التعيس) وهو من ظروفه حكمت عليه بالزواج.

واختتم : وأنا أنشد النوع الأول وهو (الزواج الممتلئ) فأنا أريد إنسانة تحبني وتعشقني، لا تعشق فنك ولا تجارتك ولا رياضتك ولا شهرتك.