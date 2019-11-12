هاتف ذكي يقتل صاحبه وهو نائم

نيودلهي(صدى):

في مشهد مروع تسبب هاتف ذكي في مقتل صاحبه بالهند وهو نائمًا بالقرب منه؛ حيث كان يضع هاتفه في الشاحن بجانبه.

وقال موقع “بي جي آر” الهندي إن الهاتف انفجر أثناء شحنه، بينما كان صاحبه صاحب الـ 22 عامًا نائمًا.

ولم يتم التعرف على طراز الهاتف الذكي، الذي انفجر وخلف دخانا هائلا في الغرفة حتى الان، بينما تواصل الشرطة تحقيقاتها.

وشهدت كازاخستان حالة مماثلة قبل أيام، بعدما لقيت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، مصرعها إثر انفجار هاتفها الذكي على وسادتها.