تعرّف على خطوات سداد ضريبة العقار

علي القحطاني(صدى):

كشف حساب العناية بالعملاء الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات سداد ضريبة العقار (أرض).

وقال ردًا على استفسار أحد العملاء: « بعد تقديم الإقرار الضريبي يتلقى المكلف في أيقونة المراسلات إشعار الفوترة و يظهر فية رقم السداد، ويتم دفع جميع مستحقات الهيئة العامة للزكاة والدخل عن طريق خدمة الدفع سداد باستخدام الرمز 020».

وأضاف في تغريدة من قبل : « يخضع بيع الأراضي لضريبة القيمة المضافة بنسبة %5، إذا تم بيعها من قِبل شخص مسجل في النظام، ويتحملها المشتري ويتم تحصيلها وتوريدها للهيئة العامة للزكاة والدخل من قِبل البائع».