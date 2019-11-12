الأحوال المدنية توضح طريقة استخراج شهادة ميلاد أساسية للأبناء

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الأحوال المدنية خطوات استخراج شهادة ميلاد أساسية للأبناء، بعد تأكيدها على إلغاء شهادات الميلاد المؤقتة.

وشددت الأحوال المدنية على ضرورة حجز موعد لإضافة الأبناء عن طريق أقرب مكتب وتتم إضافته واستلام شهادة الميلاد الدائمة.

ولفتت إلى أن التبليغ الآن أصبح إلكترونيًّا، ويلزم مراجعة المكتب بعد حجز موعد إلكتروني لتسجيل واقعة الولادة.

وعلى جانب أخر قالت إن سجل الأسرة لا يوجد له تاريخ انتهاء، ويتم تجديده عند حدوث واقعة على السجل المدني الخاص.