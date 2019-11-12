توضيح من أمن الدولة بشأن الفيديو الترويجي الذي بثه موقع مكافحة التطرف

نايف السالم(صدى):

أصدرت رئاسة أمن الدولي، توضيحًا بشأن الفيديو الترويجي الذي بثه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة حول مفهوم التطرف.

وأوضحت « أن القائمين على المحتوى المذكور لم يوفقوا في إعداد ذلك الفيديو؛ نظراً للأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف التطرف، كما تبين أن من قام به ونشره تصرف بشكلٍ فردي جانب الصواب، مما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجدداً».