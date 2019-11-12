أخيرًا.. طلال سلامة يعود للمسرح بعد وفاة نجله

أميرة خالد(صدى):

يعود الفنان طلال سلامة إلى خشبة المسرح للغناء من جديد، بعد غياب عن الساحة دام 10 أشهر.

ويشارك طلال سلامة في ” ليلة البدر ” بجانب كلّ من محمد عبده، راشد الفارس، أصيل أبو بكر، نوال الكويتية، راشد الماجد، عبد الرب إدريس، عبادي الجوهر.

وتغيب طلال الفترة الماضية إثر وفاة ابنه أحمد (16 عام)، وسط صدمة ذويه، ومنذ تلك اللّحظة دخل طلال سلامة في أزمة نفسيّه قويّة، أثّرت على حالته الصّحيّة بشكل كبير.