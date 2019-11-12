نجوم يوفنتوس يطالبون رونالدو بالاعتذار !

نواف السالم(صدى):

يبدو أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بات في مأزق بعد أن تضامن اللاعبين مع المدرب ساري مطالبينه بتقديم اعتذار .

وقالت صحيفة لاا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية: لاعبي يوفنتوس ينتظرون اعتذارًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تصرفه خلال مباراة ميلان الأخيرة.

وكان رونالدو قد غادر ملعب المباراة غاضبًا بعد أن قرر ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، استبداله خلال الشوط الثاني من المباراة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن لاعبي اليوفي يريدون اعترافًا من رونالدو بأن سلوكه لم يكن جيدًا، حتى يتمكنوا من تقبله داخل الفريق من جديد.

وكان ساري قد قال في تصريحات سابقة: مغادرة رونالدو للملعب قبل نهاية المباراة مشكلة سيكون عليه حلها مع زملائه.

بينما قررت إدارة النادي عدم توقيع أية غرامات مالية على كريستيانو رونالدو، الذي انضم لمعسكر المنتخب البرتغالي بعد نهاية مباراة ميلان.