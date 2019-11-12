وظائف شاغرة في مستشفى الملك فهد بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عن وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، والتجمع الصحي الأول.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى مدير مشروع- إدارة الإستراتيجية، استشاري جراحة الأوعية الدموية، أخصائي أول تمريض- غرفة العمليات، أخصائي تصوير قلب.

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