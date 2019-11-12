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د. التويجري يمدد تكليف الممخور والعصيمي لمستشفيات الخرج بصحة الرياض

د. التويجري يمدد تكليف الممخور والعصيمي لمستشفيات الخرج بصحة الرياض
سعيد العجل(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قراري تكليف جديدة شملت مستشفى الملك خالد بالخرج ، والولادة والاطفال .
وتفصيلا تم تمديد تكليف الاخصائي فهد الممخور مديرا لمستشفى الملك خالد بالخرج .
كما أصدر قرارا بتمديد تكليف الاخصائي عائض العصيمي مديراً لمستشفى الولادة والاطفال بالخرج .
يأتي ذلك بناء على مارفعه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. علي بن سليمان الجمعة .
من جانبه عبر ” المكلفان ” عن شكرهما وامتنانهما لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلين المولى عز وجل أن يعينهما على المسؤولية المناطة بهما .

 


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