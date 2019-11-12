سيدة تلقي طليقها من أعلى الدرج بالمحكمة بعد خلاف حاد (فيديو)

عمان(صدى):

أقدمت سيدة على دفع طليقها من أعلى الدرج بمحكمة أدرنية، مما أدى إلى سقوطه وإصابته، بعد خلاف حاد نشب بينهما.

وقال شهود عيان ، اليوم الثلاثاء: شجارًا عنيفًا نشب بين الرجل وطليقته داخل أروقة المحكمة، إثر خلافات شخصية بينهما، حيث دفعت الأخيرة طليقها بقوة من أمام بوابة المحكمة، مما أدى لسقوطه من الدرج وإصابته في جسده.

ووثق فيديو منتشر لحظة وصول أفراد من الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث عملوا على إسعاف المصاب ونقلوه في سيارة إسعاف إلى المستشفى.