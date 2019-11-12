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بالفيديو.. طارق الحبيب: الزواج التقليدي خطأ وعلينا أن نحارب التقاليد

بالفيديو.. طارق الحبيب: الزواج التقليدي خطأ وعلينا أن نحارب التقاليد
علي القحطاني(صدى):

أوضح استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، أن الزواج التقليدي والزواج عن حب كلاهما بلاء.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «ياهلا»، أن الرؤية الشرعية بشكلها الحالي لا تصلح لزواج سليم، وإنما اسمها «الرؤية الخليجية».

وتابع: «ما يحدث الآن ليس نظرة شرعية، بل نظرة خليجية ليست من الدين في شيء.. ولا يتحقق منها مفهوم ما يدعوك إلى نكاحها».

وأشار إلى أن «التعارف المنضبط بين الشاب والفتاة قبل الزواج تحت إشراف الأهل، هو الرؤية الشرعية المحمدية».

وأردف: «يا شباب وفتبات الخليج: لا تتزوجوا إلا بطريقة منظمة.. الزواج التقليدي خطأ، وزواج الحب الذي تفعلونه أيضًا خطأ».


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 30 دقيقة

ليش ما ذكرت دليل من السنة الصحيحة على قولك:
«التعارف المنضبط بين الشاب والفتاة قبل الزواج تحت إشراف الأهل، هو الرؤية الشرعية المحمدية».؟

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