بالفيديو.. طارق الحبيب: الزواج التقليدي خطأ وعلينا أن نحارب التقاليد
أوضح استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، أن الزواج التقليدي والزواج عن حب كلاهما بلاء.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «ياهلا»، أن الرؤية الشرعية بشكلها الحالي لا تصلح لزواج سليم، وإنما اسمها «الرؤية الخليجية».
وتابع: «ما يحدث الآن ليس نظرة شرعية، بل نظرة خليجية ليست من الدين في شيء.. ولا يتحقق منها مفهوم ما يدعوك إلى نكاحها».
وأشار إلى أن «التعارف المنضبط بين الشاب والفتاة قبل الزواج تحت إشراف الأهل، هو الرؤية الشرعية المحمدية».
وأردف: «يا شباب وفتبات الخليج: لا تتزوجوا إلا بطريقة منظمة.. الزواج التقليدي خطأ، وزواج الحب الذي تفعلونه أيضًا خطأ».
أ. د. طارق الحبيب
– التعارف المنضبط بين الشاب والفتاة قبل الزواج تحت إشراف الأهل، هو الرؤية الشرعية المحمدية.
– يا شباب وفتبات الخليج: لا تتزوجوا إلا بطريقة منظمة.. الزواج التقليدي خطأ، وزواج الحب الذي تفعلونه أيضًا خطأ#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/dA7KLh5izn
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 12, 2019
استشاري الطب النفسي أ. د. طارق الحبيب
"زواج الحب" و"الزواج التقليدي" كلاهما بلاء! والرؤية الشرعية بشكلها الحالي لا تصلح لزواج سليم، وأصبحت أسميها "الرؤية الخليجية"..@Talhabeeb pic.twitter.com/VClxf1ZokV
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 12, 2019
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 30 دقيقة
ليش ما ذكرت دليل من السنة الصحيحة على قولك:
«التعارف المنضبط بين الشاب والفتاة قبل الزواج تحت إشراف الأهل، هو الرؤية الشرعية المحمدية».؟