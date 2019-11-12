«الآسيوي» يختار 4 هلاليين كأبرز لاعبين في ذهاب نهائي الأبطال

نواف السالم(صدى):

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الرباعي أندريه كاريلو وجيوفينكو وسلمان الفرج ومحمد البريك، كأبرز اللاعبين في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 أمام أوراوا.

وحسم الهلال، لقاء الذهاب لصالحه بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، أحرزه البيروفي كاريلو.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في اليابان، يوم 24 نوفمبر الجاري، إذ يكفي الهلال للتتويج باللقب القاري الثالث في تاريخه، تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 1-0 في لقاء العودة الذي سيقام في اليابان بالـ24 من الشهر الجاري.