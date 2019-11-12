صبا مبارك تختفي في ظروف غامضة بعد وفاة طليقها

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة صبا مبارك حيرة جمهورها بعد تغيبها عن الساحة في ظروف غامضة بعد رحيل طليقها المخرج شوقي الماجري أكتوبر الماضي.

ولم تظهر الفنانة في أيّ صورة أو مناسبة عامّة أو خاصّة وهي المعروف عنها بأنّها كانت نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر ظهور لها في جنازة زوجها إلى جانب ابنها، وبدت عليهما علامات الحزن بشكل كبير.

فيما رأى البعض أنّه من الممكن أنْ تكون مبارك قد قرّرت قضاء الكثير من الوقت مع ابنها الوحيد عمار، لتساعده على تجاوز محنته بوفاة والده، خاصّة أنّه بسنّ حرجة؛ حيث أنّه من مواليد 2004 أيْ يبلغ من العمر حاليًا 15 عامًا.