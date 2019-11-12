بالصور.. الشباب ينهي تحضيراته لـ طبرجل في كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الثلاثاء، تحضيراتهم على ملعب جامعة الجوف قبل مواجهة طبرجل غداً الأربعاء.

ويواجه الشباب طبرجل في إطار منافسات الدور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ يسعى إلى حجز مقعده في دور 32 .

وتأهل كل من: التعاون، الاتحاد، والهلال، والنصر، والأهلي، والوحدة، والاتفاق، والعدالة، والفتح، والفيحاء، والفيصلي وأبها، وضمك، والرائد، وجدة، والبكيرية، والجبلين، والمجزل، والجيل، والروضة، والصفا، والدرع، والنجوم، والطائي ونجران، والخليج، والعين، والأخدود، والعربي، وأحد، والشعلة.