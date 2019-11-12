وظائف إدارية شاغرة في شركات راشد عبدالرحمن

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من الجنسين؛ للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والدمام.

وأوضحت المجموعة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحملة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، تحت مسميات «منسق الموارد البشرية بالخبر، مصمم جرافيك بالخبر، وسكرتير مكتب بالخبر».

وأضافت أن الوظائف المتاحة في مدينة الدمام تحت مسميات «منسق مبيعات، محاسب، ومنسق الرواتب»، لافتة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

كما أشارت إلى أنه بدأ من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من هنــــــــا .