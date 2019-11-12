مركز الملك سلمان للاغاثة يكمل توزيع الحقائب المدرسية على طلاب مخيم الازرق

سعيد العجل(صدى):

انهى مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء الأشقاء السوريين في مخيم الازرق حيث بلغ اجمالي المحطات التي نفذت لتوزيع الحقائب والادوات القرطاسية اربع محطات استفاد منها (8000) طالباً وطالبة بواقع (15) مدرسة للذكور والاناث .

واشار الدكتور بدر السمحان ان مركز الملك سلمان يولي الجانب التعليمي الاهتمام الكبير لايمانه بان التعليم هو الوسيلة الفاعلة للنهوض باي مجتمع يعاني ويلات النزوح واللجوء وأن التعليم يعتبر الطريقة الافضل للارتقاء بالشعوب من خلال صناعة وخلق جيل مدرك وواعي يستطيع تكوين مستقبل مشرق باذن الله .

واكد السمحان على حرص مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية على احاطة ابناء اللاجئين السوريين بالرعاية في مختلف المجالات التعليمية و الطبية والموسمية وغيرها من المحاور التي تساعد الشقيق السوري ليكون قادرا على العطاء والتميز مع سد الاحتياجات الضرورية لهم في ضل انكفاء وتراجع الدعم من العديد من المنظمات الدولية والمحلية بسبب طول الازمة.