شاهد.. كلوب يهرب من غوارديولا في مؤتمر « يويفا »

ماجد محمد(صدى):

حضر كلا من كلوب مدرب ليفربول وغوارديولا مدرب مانشستر سيتي اجتماع مناقشة كرة القدم الأوروبية الذي نظمه ” يويفا”.

واتفق المدربان خلال الاجتماع على ضرورة تطوير تقنية حكم الفيديو حيث عبرا عن رغبتهما في اتخاذ قرارات جديدة تساعد الحكام على استعمالها بشكل جيد .

وقال كلوب للصحفيين: مع تقنية الفيديو ولمسات اليد والتسلل، واضح أن هناك مسلسلًا يجب تطويره، كانت لدينا أفكار جيدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإمكان الحكام استنتاج أشياء منها، حاليًا الجميع على علم بالأمر.

وأضاف كلوب: هناك دائمًا مكان للأخطاء، هذه الأشياء عملت من طرف إنسان ولا يوجد بيننا إنسان مثالي، لكن الأمر يتعلق بالتطوير، لا نطالب بالمثالية نريد فقط أن تتخذ قرارات جيدة.

ورفض بيب غوارديولا التعليق عن نقاش الموضوع وقال للصحفيين: لا أعرف شيئًا.

والتفت المدرب الألماني ليشاهد قدوم بيب غوارديولا وقال للصحفيين: ”بيب غوارديولا قادم“ وهرب تاركًا اللقاء، في حين ظهر المدرب الإسباني يبتسم للصحفيين.