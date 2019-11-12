هوس النظافة.. زوجة ترفع دعوى قضائية للتخلص من زوجها

أميرة خالد(صدى):

كثيرا ما تصاب النساء بالوسوسة وحب النظافة ويصل الأمر أحيانا إلى الأمراض، لكن يصبح الأمر كارثة إذا امتد للرجل.

هكذا بدأت زوجة كلماتها أمام المحكمة طالبة الإنفصال من زوجها، نظرا لجعل حياتها قاسية حيث كان يجبرها على غسل الفاكهة والخضروات عشرات المرات، أو تركها في المياة والخل لتطهيرها.

وأضافت أن زوجها كان يمنعها من الجلوس بجانبه إلا بعد الاستحمام مباشرة وتعقيم جسدها بشكل كامل.

وأشارت إلى أنها أصابها الإرهاق الشديد من الحياة معه، مشيرة إلى أنها تحب النظافة لكن ليس بتلك الطريقة القاسية.

وأنهت الزوجة روايتها بأنها حاولت معه للذهاب إلى طبيب نفسي أو الإنفصال لكنه رفض، لتتجه بعد ذلك إلى المحكمة لرفع دعوى خلع.