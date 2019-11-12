متظاهر لبناني يقبل مراسلة على الهواء.. والأخيرة تعلق (فيديو)

بيروت(صدى):

علقت المراسلة اللبنانية دارين الحلوة، على القبلة التي حصلت عليها من قبل أحد المتظاهرين أثناء تغطيتها للمظاهرات اللبنانية، موضحة سبب رد فعلها الذي أحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكرت «دارين» على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ما حدث على الهواء، قائلة إنه «فعل مدان» ولا يمكن تأويل ردة فعلها على أنها قبول به.

وقالت في تغريدة لها «توضيحا لما حدث معي خلال الرسالة المباشرة… ولوضع الحد لكمية التنظير والتأويل للحادثة يخضع المراسل لضغوطات كبيرة أثناء البث المباشر، وإن كانت ردة فعلي على القبلة فيها مراعاة للتغطية التي كنت أقدمها، فإنني استنكر بشدة هذا الفعل المدان، وارفض أن يتم تأويل ردة فعلي على أنها قبول به».

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراسلة سكاي نيوز العربية وهي تغطي المظاهرات، ليأتي متظاهر من خلف المذيعة دارين الحلوة ويفاجأها بتقبيلها أثناء البث المباشر، ما أثار استغرابها ودفعها لتبتسم له وتكمل رسالتها.