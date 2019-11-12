« الأغلى في التاريخ » الريال يرفع عرضه لـ مبابي

نواف السالم(صدى):

يخطط ريال مدريد للحصول على خدمات كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في الانتقالات الصيفية المقبلة .

ويسعى الفريق الملكي لاستعادة سيطرته على الليغا الإسبانية، بجانب العودة لمنصة التتويج أوروبيًا مرة أخرى.

ويأتي النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على رأس اهتمامات بيريز؛ حيث يريد زيدان تدعيم خط هجوم فريقه بشكل واضح.

وأشارت صحيفة ”لوباريسيان“ الفرنسية، إلى أن فلورنتينو بيريز يجهز عرضًا ضخمًا تصل قيمته إلى 400 مليون يورو مقابل التعاقد مع مبابي.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا المبلغ يصل إلى ضعف ما دفعه ”البي إس جي“، مقابل الحصول على البرازيلي نيما ردا سيلفا، نجم برشلونة.