تعزيزاً للشراكة المجتمعية .. جامعة أم القرى تستضيف وفداً من جامعة المجمعة

عبير شفلوت (صدى):

في بادرة تُجسد التكاتف وتضافر الجهود وتعزيز الشراكة المجتمعية ، استقبلت جامعة أم القرى ممثلة بعمادة شؤون الطلاب وفد جامعة المجمعة في زيارة وديّة للتعرّف على جامعة أم القرى وأنشطتها وبحث سبل التعاون بين الجامعتين فيما يخدم الطالب أولاً، ابتداءً بوصولهن إلى مصنع كسوة الكعبة المشرفة حيثُ قامو بجولة تعريفية داخل المصنع وتعريفهن بفن طراز آيات القرآن الكريم على ستار الكعبة المشرفة ، كذلك الإطلاع على كافة الأقسام التابعة للمصنع .

فيما استقبلت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د.سارة الخولي الوفد معبرة عن سرورها بتواجدهن في رحاب الجامعة، مثمنةً اهتمام وكيلات عمادة شؤون الطلاب بمثل هذه الشراكات بين الجامعتين ممثلة بوحدة الشراكة المجتمعية مسؤولتها أ. ريهام بادريق، وتقدمت بوافر الشكر والتقدير لهن على حسن التنظيم وحفاوة الإستقبال.

واستكمل الوفد الجولة داخل شطر الطالبات بالزاهر بحضور عدة برامج وفعاليات منها البرنامج التوعوي لمرض التصلب العصبي المتعدد، جولة في وكالات عمادة شؤون الطلاب، برنامج بصمة فرح ومعرض تعظيم البلد الحرام .

و أوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للتوجيه والإرشاد والشراكة المجتمعية الدكتورة آمال خيروسُعدنا اليوم باستضافة وفد جامعة المجمعة ضمن برامج وحدة الشراكة المجتمعية التابعة لوكالة العمادة للتوجيه والارشاد والتي تهدف إلى التعاون بين الجامعتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب ، وقد تم إعداد برنامج متكامل للزيارة .

كما أعربت خيرو بخالص الشكر والتقدير لسعادة د . سلمى العصيمي ومرافقيها لإتاحة هذه الفرصة لنا في رحاب جامعة أم القرى .

من جانبها، قدمت الدكتورة سلمى العصيمي منسقة عمادة شؤون الطلاب بجامعة المجمعة شكرها لجامعة أم القرى وكذلك لسعادة د. آمال خيرو،و ذكرت: تواصلنا مع د.آمال لرغبتنا في التشرف بزيارة الجامعة وكانت ردة الفعل لم نتوقعها حيث وجدنا جمال الترحاب والهمة العالية وحسّ إنساني متعاون .

وقالت : يسرني بعدما شهدت من تميز و إبداع أن أنقل لكم شكر معالي مدير الجامعة د. خالد المقرن وسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د.أحمد الرميح، ووكيلة الجامعة د.جواهر العمر كذلك ننقل لكم خالص الشكر والإمتنان من سعادة د. خالد العفيصان عميد شؤون الطلاب بجامعة المجمعة، آدام الله لكم تميزكم وزادكم عزاً وتشريفاً.

وفي ختام الجولة أبدت طالبات المجمعة اعجابهن بما تقدمه جامعة أم القرى من جهود و تسليط الضوء على مكانة الجامعة بما يُزيدها فخراً ورفعة للإسلام والمسلمين .