حجب حساب نجل «نصر الله» على «تويتر» بعد إدراج اسمه على قائمة الإرهاب

بيروت(صدى):

قرّر موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء، حجب حساب «جواد نصر الله»، نجل الأمين العام لـ «حزب الله اللبناني» حسن نصر الله.

وأوضح تويتر، أنه يعلّق الحسابات التي تنتهك قواعد الموقع، ومن بينها: العنف، الإرهاب، التطرف العنيف، الاستغلال الجنسي للأطفال، الاعتداء، التحرش، التحريض على الكراهية، الانتحار، إيذاء النفس، الوسائط الحساسة، الرسوم العنيفة، خدمات غير قانونية وغيرها من المحظورات المرتبطة بالخصوصية.

يشار إلى أن جواد حسن نصرالله (29 عاماً)، متزوج ولديه 4 أولاد، ويُقيم في الضاحية الجنوبية بلبنان، وهو الابن الثاني لنصرالله بعد شقيقه البكر هادي الذي قُتل في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان عام 1997، إضافة إلى شقيقيه علي ومهدي وشقيقة وحيدة اسمها زينب متزوّجة وتدرس في الحوزة الدينية في إيران.