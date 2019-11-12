«ريما الجفالي».. أول امرأة تشارك في سباق دولي بالمملكة

ماجد محمد(صدى):

تعتبر ريما الجفالي أول امرأة سعودية، تتسابق في مسابقة دولية داخل المملكة، بعد رفع حظر القيادة عن النساء في عام 2018.

وشاركت ريما في بطولة فورمولا 4 البريطانية، الآن تضيف لقائمة إنجازاتها الانضمام إلى جاكوار ريسينغ كسائق جاكوار I-PACE eTROPHY VIP، في الدرعية.

على الرغم من أن الأشخاص من جميع أنحاء العالم يمكنهم المنافسة في فورمولا 4 البريطانية، إلا أنها لا تزال مسابقة وطنية وليست دولية، أما Jaguar I-Pace eTrophy في الدرعية، هي مسابقة دولية.

ويذكر أن مشاركة ريما في الدرعية، ستجعلها أول امرأة سعودية تتنافس في سلسلة سباقات دولية، وأول من تفعل ذلك على أرض المملكة حي أن . Jaguar I-PACE eTrophy سلسلة سباقات سيارات دولية خالية من الانبعاثات الكهربية، تتبع بطولة فورمولا- إي، فئة رياضة السيارات التي تستخدم السيارات الكهربائية فقط.