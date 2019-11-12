عشاق اليابان على موعد أباطرة الأنمي في بوليفارد الرياض

عادل الحربي(صدى):

ينتظر عشاق الأنمي الياباني، افتتاح معرض الأنمي ضمن فعاليات موسم الرياض، في منطقة البوليفارد، وذلك يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر وحتى يوم السبت 16 نوفمبر.

ويجمع المعرض بين شخصيات الأنمي الكلاسيكية والحديثة، ونحو 70 شخصية أنمي من أكبر الاستديوهات العالمية، فيما يحتوي على متجرٍ لبيع المنتجات الخاصة بالأنمي للزوار، إضافة إلى وجود الوجبات اليابانية المستوحاة من عالم الأنمي.

ويستضيف المعرض، حفلات غنائية، لأبرز مغني أفلام الأنمي الشهيرة، مثل: الفرقة اليابانية لينكد هورايزون، وسامي كلارك.