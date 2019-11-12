مفاجأة للهواة.. قصة أول طابع سعودي طُبع قبل 93 عاما

نايف السالم(صدى):

كشفت الجمعية السعودية لهواة جمع الطوابع، عن مفاجأة جديدة تنتظر عشاق جمع الطوابع؛ للتعرف على أول طابع سعودي أمر بطباعته الملك عبدالعزيز قبل ٩٣ عامًا.

وأعلنت الجمعية عن تدشين معرضًا في مدارس التربية بحي الروابي بمدينة الرياض؛ لعرض عدد من الطوابع القديمة والتاريخية من عدد من دول العالم، ويستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة 10 هواة.

ويكشف المعرض عن حقبة مهمة في تاريخ المملكة؛ إذ يقدم دراسات مهمة منها «دراسة على أول طابع سعودي» أمر بطباعته جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وصدر عام ١٩٢٦ قبل توحيد المملكة، وأيضًا دراسة أخرى عن التاريخ البريدي السعودي من عام ١٩٣٤ حتى ١٩٧٦م، وعروض أخرى متنوعة.

ومن جانبه، أشار مبارك القحطاني مدير الجمعية السعودية لهواة الطوابع بالرياض، إلى أن الجمعية تعمل جاهدة على نشر هواة جمع الطوابع وتوضيح أهميتها بين الأجيال، ومن هذا المنطلق يتم الإعلان عن إقامة معارض الطوابع ودعوة أعضاء الجمعية السعودية لهواة الطوابع للمشاركة بعروضهم.

كما لفت إلى تنوع العروض، قائلًا «تختلف العروض ما بين تقليدية وتاريخية وموضوعية، والمنصة الواحدة»، والتي تعد ذات أهمية كبرى للأعضاء؛ لإعطائهم الضوء الأخضر بالمشاركات الآسيوية والدولية.