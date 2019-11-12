« أبي أبراج الكويت » أحلام تكشف عن حوارها مع فجر السعيد في العناية

أميرة خالد(صدى):

أعلنت الفنانة أحلام عن عودة الإعلامية فجر السعيد إلى الكويت قريبا، بعد نجاح عمليتها الدقيقة التي أجرتها في الأمعاء بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووجهت أحلام رسالة لفجر السعيد عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“ قائلة: بدأنا العد التنازلي الحمد لله كنتي في العناية تقولين لي أنا وين قلت لچ في باريس وشوفي برج إيڤل رديتي عليّ قلتي لي ما أبي برج إيڤل.. أبي أبراج الكويت.. وقريبًا راجعين الكويت وأنا بنفسي بوديچ تشوفين أبراج الكويت.

جاءت رسالة أحلام ردًا على الصورة الموجعة التي نشرتها فجر وهي داخل الطائرة الطبية أثناء رحلة علاجها إلى باريس، حيث ظهرت في حالة غيبوبة تامة ووضع صحي متدهور وبجانبها الفنانة أحلام.