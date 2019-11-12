الأخضر يواصل الاستعداد لمواجهة أوزبكستان

نواف السالم(صدى):

واصل المنتخب الوطني الأول تدريباته، اليوم الثلاثاء، وذلك في مدينة طشقند الأوزبكية؛ استعدادا لمباراة منتخب أوزبكستان الخميس المقبل في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم التمرير قبل أن يتم إجراء مناورة تكتيكية.

وواصل المدافع عبدالله مادو تمارينه الخاصة، بينما شارك لاعب خط الوسط عبدالاله المالكي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من نزله البرد التي لحقت به.

ويواصل الأخضر تدريبات غدًأ الأربعاء على استاد باختكور في الساعة الخامسة مساءً.