ضبط وافد يرصد تحركات جولات مكتب العمل لتحذير أبناء جلدته بالأفلاج

حمود العنزي(صدى):

تمكن مفتشو مكتب العمل بالأفلاج من ضبط وافد أجنبي حاول أن ينقذ أبناء جلدته من جولات مكتب العمل بإنشاء قروب على موقع التواصل الفوري ” الواتساب ” لرصد تحركات وجولات مفتشي مكتب العمل لإنقاذهم من الوقوع في مخالفات قرارات التوطين.

واتضح أن الوافد قام بإنشاء مجموعة ” واتساب ” تضم ٥٠ عاملاً بسوق الأفلاج العام؛ بهدف تداول أخبار زيارات المفتشين، ووصف سياراتهم، وماذا يتم خلال زياراتهم بتمرير رسائله عن ذلك لأعضاء المجموعة.

ونجح مفتشو مكتب العمل بالأفلاج برفقة الرافد الأمني من ضبط العامل متلبساً بذلك، وتم اتخاذ اللازم بحقه.