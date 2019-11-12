ضبط وافد يرصد تحركات جولات مكتب العمل لتحذير أبناء جلدته بالأفلاج
تمكن مفتشو مكتب العمل بالأفلاج من ضبط وافد أجنبي حاول أن ينقذ أبناء جلدته من جولات مكتب العمل بإنشاء قروب على موقع التواصل الفوري ” الواتساب ” لرصد تحركات وجولات مفتشي مكتب العمل لإنقاذهم من الوقوع في مخالفات قرارات التوطين.
واتضح أن الوافد قام بإنشاء مجموعة ” واتساب ” تضم ٥٠ عاملاً بسوق الأفلاج العام؛ بهدف تداول أخبار زيارات المفتشين، ووصف سياراتهم، وماذا يتم خلال زياراتهم بتمرير رسائله عن ذلك لأعضاء المجموعة.
ونجح مفتشو مكتب العمل بالأفلاج برفقة الرافد الأمني من ضبط العامل متلبساً بذلك، وتم اتخاذ اللازم بحقه.
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 26 دقيقة
والعامل هذا يقرا الكف او عنده الحاسه السادسه او نقول معاه متعاون او اكثر من داخل مكتب العمل مسكتو العامل فلاتنسو تبحثو عن اي متعاون معاه والمفروض عمل جولات متعدده في نفس الوقت لاماكن مختلفه ، المهم معروف اماكن المخالفين ومواقعهم وللتاكد ممكن عمل جولات سريه لجمع المعلومات يعني هناك طرق كثيره جدا للقبض على المخالفين اذا كان هذا هو الهدف الوحيد للجميع اما مايحدث حاليا من زيارات ميدانيه فهي طرق عقيمه ومتخلفه والدليل لازال الوضع كما هو ويستمر مسلسل توم وجيري الى مالا نهايه مع استنزاف الجهد والمال